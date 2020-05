Coronavirus: Bergamo, conto ufficioso decessi a 6000 in due mesi

Sarebbero 6000 i morti in provincia di Bergamo per il coronavirus nei mesi di marzo e aprile. La cifra e' stata fatta dall'Eco di Bergamo, che ha aggiornato le stime gia' elaborate per il mese di marzo, tenendo in considerazione anche i dati delle anagrafi, oltre a quelle dei decessi ufficialmente attribuibili al Covid-19. Secondo il quotidiano, alle 5700 morti totali di marzo, bisogna aggiungere le 2000 di aprile, per un totale di 7700 decessi in provincia. Da questa cifra bisogna sottrarre i decessi avvenuti nello stesso periodo del 2019, circa 1700; i 6000 morti in piu' rispetto all'anno scorso costituirebbero dunque il tributo pagato in provincia all'epidemia. Da notare che ad aprile i decessi da Covid-19 vengono quantificati in circa 1250, in netto calo dunque rispetto agli oltre 4700 di marzo. Le cifre si confrontano con quelle dei decessi ufficiali, che a marzo in provincia erano stati pari a 2050.