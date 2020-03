Coronavirus, Bergamo: troppi morti, l'esercito porta via le bare



Una lunga colonna di mezzi militari ha percorso la scorsa notte le vie di Bergamo trasportando fuori dalla citta' i feretri delle vittime del coronavirus che non trovano piu'posto nel cimitero cittadino perche' i tempi delle cremazioni sono diventati troppo lunghi. Le bare vengono portate in altre citta' dove e' possibile effettuare la cremazione. Trentuno a Modena, altre in altri centri.



In una settimana i morti a Bergamo sono stati oltre 300, troppi per essere cremati nel solo cimitero cittadino. Le salme, una sessantina, sono state cosi' trasferite oltre che a Modena, in impianti del Friuli, del Piemonte e ancora a Piacenza, Parma, Rimini e Varese. Il sindaco Giorgio Gori, con una lettera, ha voluto ringraziare i primi cittadini di queste citta' che hanno accettato di accogliere i feretri. (AGI)Mad/Car 190100 MAR