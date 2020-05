Coronavirus, Bertolaso: credo sia importante pensare anche a Fase 3



"Ora si parla molto della seconda fase, ma credo che sia anche molto importante organizzarsi per una eventuale Fase 3": lo ha riferito parlando a Porta a Porta Guido Bertolaso, gia' direttore del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio e attuale consulente personale del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per l'emergenza Covid-19, attivo in questo momento nella realizzazione di un ospedale Covid a Civitanova Marche.



"A Milano - ha ricordato - un ospedale lo abbiamo realizzato sulla base del progetto che avevo immaginato io, e e' stato consegnato nell'arco di 15 giorni. Quella e' stata un'esperienza molto importante e molto utile, spero in futuro fondamentale per la Lombardia nel caso in cui dovesse esserci una recrudescenza di questa epidemia. Sulla base di quella esperienza, su richiesta del presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli - in virtu' di una joint venture tra la Regione e il Corpo italiano di soccorso dell'Ordine di Malta - sono qui per realizzare questo secondo Covid Hospital nelle Marche. Sono due iniziative concrete, si tratta di due ospedali che nello specifico hanno lo scopo di fronteggiare questa terribile epidemia, tra l'altro secondo quello che sono le linee guida del governo, perche' non dimentichiamo che il Presidente del Consiglio e il ministro della Salute hanno piu' volte ribadito l'esigenza di organizzare in ogni regione d'Italia un Covid Hospital mirato essenzialmente alla gestione di quelle che potranno essere problematiche dei mesi a venire".