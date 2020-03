Milano

Martedì, 24 marzo 2020 - 18:03:00 Coronavirus, Bertolaso non viene sostituito. L'ospedale va avanti Nessuna sostituzione per Guido Bertolaso, trovato positivo al Coronavirus: continuerà a fare il consulente per Regione da remoto di Fabio Massa

Coronavirus, Bertolaso non viene sostituito. L'ospedale va avanti Nessuna sostituzione per Guido Bertolaso. Continuerà a fare il consulente, anche se da remoto. Questo filtra ad Affaritaliani.it Milano. Anche perché le competenze sulla struttura, che si sta ultimando, sono in capo a Fondazione Fiera. Mentre quelle della gestione sanitaria saranno in capo al Policlinico. fabio.massa@affaritaliani.it BERTOLASO POSITIVO AL CORONAVIRUS: "VINCERO' QUESTA BATTAGLIA"