Coronavirus: Bertolaso ricoverato al San Raffaele di Milano

Guido Bertolaso, risultato positivo al coronavirus, e' stato ricoverato al San Raffaele di Milano, secondo quanto si apprende da fonti. L'ex capo della protezione civile è stato scelto come consulente della Regione Lombardia per portare avanti il progetto dell'ospedale negli spazi della Fiera di Milano. Nella conferenza stampa odierna, il Governatore lombardo, Attilio Fontana, interrogato sulle condizioni di salute dell'ex capo della protezione civile, aveva spiegato di non averlo sentito oggi e che l'ultima chiamata era stata ieri. "Tendo a non disturbarlo visto che aveva un po' di febbre e dei soliti disturbi tipici di questa malattia. La voce mi sembrava squillante e tranquilla".