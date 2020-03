Coronavirus, Bussolati (Pd): "Fontana preservi la sicurezza dei medici"

"Sono state messe in atto e si stanno mettendo in atto tutte le azioni per preservare i nostri medici?" E' la domanda che si pone con un post su facebook il consigliere regionale del Partito democratico Pietro Bussolati. Che prosegue: "I medici di base lamentano la completa assenza di misure di prevenzione del rischio contro la pandemia. Contro una minaccia biologica nota da novembre la Presidente dei medici di base Pedrini lamenta l’assenza di tamponi e di strumenti di protezione per far fronte alle ondate di virulenza. Abbiamo visto fare i tamponi ovunque ma mancano misure di prevenzione ai nostri medici in prima linea. Fontana decide di commissariare Gallera con Bertolaso, sono certo tutti stiano lavorando nell’interesse generale ma abbiamo un enorme problema di ospedali e personale sanitario di base attaccato dal virus, spesso con il rischio di infezione dei propri cari e di altri pazienti rischiando di aumentare il contagio. È presto per capire se il virus è davvero maggiormente letale in alcune zone rispetto ad altre ma credo che Fontana dovrebbe iniziare ad ascoltare la voce dei medici per individuare la strada corretta, forse così eviterebbero di mettere nelle rsa i contagiati creando contatto proprio dove ci sono le persone più fragili e maggiormente a rischio di terapia intensiva e di decesso".