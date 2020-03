Bussolati (Pd): quali protocolli usa la Regione per i propri dipendenti?



“Oggi non si è tenuta la seduta di consiglio regionale, anche perché un assessore è stato infettato e la giunta non avrebbe potuto partecipare. Mi spiace perché le istituzioni non dovrebbero mai fermarsi, nemmeno in tempo di guerra, ma comprendo che sarebbe stato difficile un consiglio senza la giunta. Detto ciò sto formulando una richiesta per capire quale protocollo sta seguendo la Giunta regionale in questa fase. Il Presidente - scrive sul suo profilo Facebook il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati in merito all’emergenza Covid-19 - dopo il video con la mascherina si è auto isolato facendo riferimento ad un protocollo dell’istituto superiore di sanità, ma ha continuato a partecipare a riunioni con collaboratori, mentre lo stesso non hanno fatto i suoi colleghi di giunta. Perché? Credo sia legittimo capire quale protocollo si stia seguendo nell’interesse dei lavoratori di Palazzo Lombardia e di Palazzo Pirelli. Il giusto rispetto delle misure ed evitare di diffondere allarmismo dovrebbero muovere Regione Lombardia e la sua guida.”