Coronavirus, Cgil: "Lavoro, campagna contro le fake news"

(IMPRESE-LAVORO.COM) Milano – La Cgil lancia una campagna contro le fake news sul lavoro. Credere a una notizia arrivata da tuo cognato che l’ha vista sui social network che gli ha girato un parente australiano. Oppure chiamare noi 02 550251, recita il testo della comunicazione. E il segretario della Camera del Lavoro Massimo Bonini, aggiunge sui social: “Di questi tempi abbiamo bisogno di avere notizie da fonti certe. Ci sono troppe notizie false che riceviamo e non verifichiamo. Girano nei social o peggio nelle chat dei genitori nelle scuole o nelle attività sportive. Delle vere e proprie bombe. Questa è in parte la mia esperienza diretta dove sono dovuto intervenire per dimostrare la falsità di certi messaggi. Vi garantisco che non è stato facile. Le frasi di rito sono sempre le stesse: sveglia! Aprite gli occhi! Sono i primi segnali che si tratti di una bufala. Penso che ci sia dietro anche qualche forza politica e qualche “professionista della paura”. Così però si getta nello sconforto la popolazione alimentando ansie e paure. Non è accettabile in tempi normali figuriamoci in emergenza. Ecco il motivo della nostra piccola campagna. Sui temi del lavoro e del sociale chiama un numero sicuro con informazioni corrette sulle normative che vengono disposte in questo periodo: ammortizzatori, congedi, bonus, tutto quello che puoi chiedere in questa situazione proviamo a dare una risposta”, conclude Bonini. (imprese-lavoro.com)