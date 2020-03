Coronavirus, Cnn: "Bozza decreto, da Regione solo conferma di informazioni"

Giallo della bozza del decreto del consiglio dei ministri: con una lettera inviata al presidente della Regione Lombardia, Jonathan Hawkins, Vice Presidente della Comunicazione CNN International spiega che "la CNN ha applicato i suoi rigorosi standard editoriali per verificare informazioni che erano gia' di pubblico dominio, sia sui siti italiani (tra cui il Corriere della Sera e La Repubblica) che sui media internazionali (tra cui Reuters e il New York Times). "L'articolo online della CNN - spiega Hawkins nella missiva indirizzata a Fontana - e' stato pubblicato alle 1:28 della mattina seguente". "Comprendiamo appieno la preoccupazione dei governi regionali e nazionali riguardo alla necessita' che le informazioni in circolazione siano accurate. A tal fine, i nostri corrispondenti hanno prestato molta attenzione a verificare che la bozza del documento che circolava su altri media fosse autentico e di questo hanno chiesto conferma a Regione Lombardia e altri contatti". "Spero - conclude il dirigente della CNN - che questa mia nota possa chiarire ogni equivoco". La polemica era esplosa ieri: un articolo della Cnn menzionava brevemente come fonte l'ufficio stampa di Regione Lombardia relativamente ai contenuti della bozza del decreto che ha istituito le nuove zone rosse e questo aveva indotto molti a pensare che quella fosse l'origine dell'invio del documento alle redazioni nella serata di sabato.