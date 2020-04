Coronavirus, Confcommercio: -31% consumi Milano, Monza, Lodi



A marzo a Milano, Monza Brianza e Lodi crollo verticale dei consumi a causa dell'emergenza coronavirus, con una perdita complessiva di 1 miliardo e 857 milioni di euro. Solo per Milano e area metropolitana il crollo dei consumi e' di 1 miliardo e 424 milioni di euro. La stima e' dell'ufficio studi della Confcommercio milanese, che ha effettuato un confronto, su base Istat, con l'ammontare dei consumi delle famiglie in condizioni di normalita': quasi 6 miliardi di euro. Un confronto drammaticamente impietoso con un calo del 31,1% della spesa delle famiglie e con l'assenza dei consumi generati dalla presenza di turisti, spariti 128,5 milioni di euro a marzo. Cambiata radicalmente la struttura del paniere di spesa: sale il peso degli alimentari dal 18,1 al 28,2%, di alcuni consumi domestici (come acqua, elettricita', gas, affitti) dal 35,1% al 49,8% e delle "comunicazioni" (servizi telefonia-internet e postali) dal 2,3 al 3,3%. "Il crollo senza precedenti dei consumi a marzo, rilevato dal nostro Ufficio studi - afferma Marco Barbieri, segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza - e' l'effetto del lock-down deciso per contenere l'emergenza sanitaria. La maggior parte delle imprese del settore terziario accusa perdite pesantissime, che arrivano al 100% dei fatturati. In un quadro cosi' drammatico e' necessario, come richiesto dal nostro presidente Carlo Sangalli, liquidita' immediata e senza burocrazia. Allo stesso tempo occorre uno spostamento piu' significativo delle scadenze fiscali e contributive".