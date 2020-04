Milano

Martedì, 21 aprile 2020 - 13:54:00 Coronavirus, consultazione online della Diocesi di Milano per la fase 2 Diocesi di Milano in ascolto dei fedeli per idee e buone prassi per riavviare le celebrazioni e non solo nella fase 2

Coronavirus, consultazione online della Diocesi di Milano per la fase 2 L’Arcidiocesi di Milano avvia una consultazione per affrontare insieme ai fedeli la Fase 2 dell’emergenza sanitaria causata della diffusione del Covid 19. La lotta alla pandemia sta richiedendo a tutti la scrupolosa osservanza delle indicazioni governative emanate per arginare il contagio. Dal canto suo la Chiesa ambrosiana, in accordo con la Conferenza episcopale italiana e in costante collegamento con le altre Diocesi lombarde, intende collaborare responsabilmente con le autorità governative e le istituzioni civili, dando il proprio contributo allo sforzo d’immaginazione necessario ad affrontare anche la prossima fase di transizione. A tale scopo la Diocesi invita le comunità cristiane e i fedeli ad avanzare idee e buone prassi su diversi ambiti ecclesiali: dal riavvio delle celebrazioni con il popolo alla riapertura degli oratori, sino all’azione caritativa nelle sue molteplici espressioni. Le proposte potranno essere presentate alla mail fase2@diocesi.milano.it I suggerimenti raccolti saranno condivisi con la Prefettura di Milano su un tavolo convocato appositamente su questi temi. I risultati di questo lavoro saranno poi trasmessi alla Conferenza Episcopale italiana per un’interlocuzione con il Governo nazionale. «Poiché immaginiamo che questa nuova fase durerà a lungo, desideriamo avviare un dialogo costante con le comunità cristiane e tutto il popolo di Dio che aiutino l’Arcidiocesi ad accompagnare la Chiesa ambrosiana nell’interpretare questo momento molto particolare con indicazioni pastorali condivise», spiega mons. Bruno Marinoni, moderator curiae dell’Arcidiocesi di Milano.