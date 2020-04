Coronavirus, Conte a Milano: "No a liberi tutti, non è il momento di mollare"

Coronavirus: Giuseppe Conte in visita a Milano, Bergamo e Brescia

"Ci accingiamo alla fase due, che è la fase di convivenza con il virus non di liberazione dal virus". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, arrivando in prefettura a Milano. "Stiamo facendo tanti sacrifici non è il momento di mollare, del liberi tutti", ha aggiunto il premier, per la prima volta dall'inizio dell'epidemia nella zona calda per incontrare i sindaci a Milano, Bergamo e Brescia: "Prima sarei stato d'intralcio".

Coronavirus: Conte, con nuovo decreto da 4 maggio altri 4,5 mln al lavoro



"Se assumessimo comportamenti imprudenti o irresponsabili, la curva ci sfuggirebbe di mano. Con questo provvedimento gia' dal 4 maggio noi immettiamo 4,5 milioni di lavoratori, questo significa che ci sara' un flusso significativo che creera' nuove occasioni di contagio". Cosi' il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.



"C'è stato un paziente zero che ha portato a questa situazione, oggi siamo a 105 mila contagiati, domenica ci sono stati 256 nuovi decessi, se affrontassimo la fase 2 non con atteggiamento prudente avremmo la conseguenza di comportamenti imprudenti e irresponsabili e la curva edpidemiologica ci sfuggirebbe di mano", ha aggiunto il premier. "Con le nuove misure mandiamo al lavoro, sui mezzi pubblici, 4,5 mln di lavoratrici e di lavoratori che si aggiungono agli altri, sarà un flusso significativo che sicuramente creerà nuove occasioni di contagio. Avremo un altro blocco il 18 maggio e il 1° giugno un altro blocco e sarebbe irresponsabile affrontare questa fase dopo tante rinunce, in modo sconsiderato, con avventatezza non ce lo possiamo permettere".



Cinte: "Non si potrà andare dagli amici a fare festa"



"Non si potra' andare a casa altrui a trovare amici, parenti e fare festa, si andra' a trovare persone con cui ci sono rapporti di parentela e solidi rapporti affettivi". Lo ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte, arrivando in Prefettura a Milano.

Fase 2: Fontana, a Conte documento Lombardia per ripartenza



"Oggi si sono svolti i lavori del Patto per lo Sviluppo, il Tavolo istituzionale di confronto e dialogo con tutti i principali stakeholder del sistema lombardo. E' stato messo a tema un documento relativo alla 'Fase 2' in Regione Lombardia". Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana in occasione della visita del premier Giuseppe Conte in Prefettura a Milano. "Nell'affrontare i principali temi di discussione - ha aggiunto Fontana - sono emerse alcune questioni chiave condivise da tutto il tavolo, che richiedono risposte da parte del Governo. Ho ritenuto opportuno, venuto a conoscenza dell'incontro di stasera, di consegnare un report dei lavori al presidente del Consiglio".

CORONAVIRUS: CONTE, 'CEI? LAVORIAMO A PROTOCOLLO PER GARANTIRE AI FEDELI MESSE IN SICUREZZA



"Dispiace molto" per le parole espresse dalla Cei, che ha espresso un "rammarico comprensibile. Ci sentiamo spesso con Bassetti" e con altri esponenti, "non c'è un atteggiamento materialista o insensibilità da parte del governo" ma "c'è una grossa rigidità da parte del comitato tecnico scientifico, sul presupposto che la pratica religiosa è uno dei focolai epidemiologici". Così il premier Giuseppe CONTE, al suo arrivo in Prefettura a Milano. "In ogni caso, come anticipato ieri in conferenza stampa adesso lavoreremo a un protocollo, avevamo bisogno di più tempo per consentire ai fedeli di partecipare alle cerimonie religiose in piena sicurezza. Intanto avremo un'apertura per le cerimonie funebri, poi speriamo di avviare un percorso con questo protocollo, che contiamo di definire in uno spirito di piena collaborazione con la Cei, anche nel loro interesse: mi metto nei panni dei parroci" che devono garantire la sicurezza dei fedeli.



CORONAVIRUS: FIDANZA (FDI), 'PASSERELLA CONTE IN LOMBARDIA E' PRESA IN GIRO'



''La passerella di Conte in Lombardia questa sera pare più una presa in giro nei confronti dei milanesi, bergamaschi e bresciani che un reale interessamento alle problematiche del territorio''. Così il Capodelegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza in merito alla presenza annunciata dal Premier per le prossime ore in Lombardia. ''Se realmente fosse interessato a capire cosa è successo sul nostro territorio non avrebbe deciso all'ultimo istante di recarsi nelle Prefetture ad orari impossibili, ma avrebbe incontrato le realtà territoriali, come gli ospedali, che in questi mesi hanno combattuto da soli il Coronavirus senza alcun appoggio e aiuto da parte del Governo'', conlude.

Conte, dopo Milano dove sta incontrando il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, il presidente designato di Confindustria Carlo Bonomi e il sindaco di Milano, andrà a Bergamo e Brescia.