Coronavirus, Conte ancora in Lombardia: visite a Lodi e Cremona

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, che questa mattina ha assistito alla posa dell'ultima campata del nuovo viadotto autostradale sul torrente Polcevera, torna in Lombardia nel primo pomeriggio per andare in altri comuni duramente colpiti dalla pandemia. Dopo il summit di ieri sera a Milano e gli incontri a Bergamo e Brescia fino a tarda notte, il premier oggi è a Lodi, dove e' atteso poco prima delle 15, poi a Piacenza alle 16.15, e per finire a Cremona alle 18.15