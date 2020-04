Coronavirus, Crimi: chiederò a Fontana che fine fanno gli 8 milioni stanziati



Il capo politico del Movimento cinque stelle Vito Crimi, ospite di "Agora'" su Rai3, si e' soffermato sulla situazione di grande sofferenza che vive Brescia e sulla necessita' di strutture: "Sono stati depositati i progetti, ora cominicamo a battere i pugni. Mi occupero' di chiedere personalmente a Fontana che fine fanno gli 8 milioni di euro", destinati alla Regione Lombardia col decreto Cura Italia. Crimi ha quindi aggiunto: "Occorre che si diano una mossa per dare una risposta alla comunita' bresciana che ne ha necessita' immediata".

Coronavirus: Crimi, a Fiera Milano violate norme assembramenti



"Fanno l'inaugurazione di questa struttura alla fiera di Milano, che ospita 24 pazienti, in pompa magna, violando tra l'altro tutte le norme legate agli assembramenti e forse dovrebbero anche auto-multarsi per queste attivita'". Lo ha detto il viceministro dell'Interno e Capo politico di M5s, Vito Crimi, ad Agora' in onda su Rai 3, riferendosi ai vertici della Regione Lombardia.