Coronavirus, Dini: “#ADLovesSalone, visibilità nuova al Salone del Mobile”

Coronavirus, #ADLovesSalone regala al Salone del Mobile 2020 di Milano una visibilità nuova.

“Salone del Mobile 2020 spostato”, “Salone del Mobile 2020 posticipato”, “Salone del Mobile 2020 annullato”. L’edizione 2020 del Salone del Mobile di Milano, la sessantesima, sarebbe dovuta iniziare il 21 aprile.

La pandemia di COVID-19 sembrava aver generato un “blackout di visibilità”, come dichiarato da Marco Sabetta, Direttore Generale del Salone del Mobile, ma, contro ogni forma di rassegnazione (e di tradizionalismo), è nata l'iniziativa promossa da Luca Dini, Direttore di AD Italia, #ADLovesSalone, un hub globale di contenuto e comunicazione per amplificare il ruolo istituzionale del Salone del Mobile.Milano che accompagnerà l’edizione del Salone del Mobile.Milano del 2021 e le successive.

“In un anno difficile come questo, #ADLovesSalone supporta il Salone del Mobile. Noi", ha rassicurato Marco Sabetta, "siamo pronti a lavorare con un'edizione inedita, incredibile. D'altro canto, è il nostro sessantesimo compleanno. Stiamo già lavorando al 2021. In questo momento, purtroppo, non sappiamo molto. La nostra esigenza è riaprire per presentare i programmi nuovi al mondo. A tal proposito, serve una collaborazione positiva con le Istituzioni e, soprattutto, una creatività in grado di salvare e far rinascere i brand. Riadattiamoci".

#ADLovesSalone affiancherà inoltre le aziende, comunicando i loro progetti e i loro prodotti ai consumatori e agli addetti ai lavori di tutto il mondo. Per l'occasione, infatti, tutti gli AD del mondo, per la prima volta nella storia di Architectural Digest, uniscono le forze per creare un contenitore editoriale capace di raccontare le attività e i valori del Salone del Mobile.Milano nei mesi di ripresa delle attività, quando le aziende saranno pronte a comunicare le novità che avrebbero dovuto presentare a Milano in aprile.

#ADLovesSalone, a cui il Salone del Mobile.Milano offrirà il supporto nell’approfondimento di contenuti editoriali dedicati alla manifestazione e alla ricchezza culturale che rappresenta a livello internazionale, è un hub comune di produzione di contenuti che le singole edizioni nazionali adatteranno ai loro canali, online e offline, con l’intento (esplicitato da una campagna social in lancio nei prossimi giorni) di sostenere l’industry in questo momento delicato, e di mettere in sinergia le loro audience e i loro team editoriali per dare delle aziende del Salone una narrazione di respiro internazionale. Ogni azienda troverà in #ADLovesSalone un interlocutore unico per parlare con il mondo.

Al primo meeting del 7 maggio 2020 hanno partecipato Maria Alcocer, Enric Pastor, Greg Foster, Oliver Jahn, Talib Choudhry, Marie Kalt, Beryl Hsu, Anastanzsia Romashkevich e Amy Astley e Claudio Luti, Presidente di Kartell del Salone del Mobile.Milano.