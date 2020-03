Coronavirus, disinfettanti fai da te: boom di intossicazioni

Disinfettanti fai da te... e le chiamate all'ospedale Niguarda per intossicazioni acute sono aumentate del 65%. Una conseguenza inaspettata e che certo sarebbe stato preferibile risparmiarsi in queste settimane di assoluta emergenza sanitaria dovuta alla pandemia del Coronavirus. Molte persone si sono affidate a tutorial online maneggiando maldestramente sostanze chimiche non compatibili tra loro e diffondendole per casa in quantità eccessive. Magari lasciando i contenitori a portata di bambino. E così, come riporta oggi il quotidiano Il Giorno, c'è stata una impennata di Sos ai centri antiveleni del territorio. Particolarmente numerose, al Niguarda, le segnalazioni per bambini di età inferiore ai 5 anni, cresciute del 135%. Tra i casi riferiti, anche quelli di chi imbeve le proprie mascherine con quantità eccessive di disinfettante fatto in casa inalando pericolose quantità di sostanze chimiche. O chi lascia in bella vista le bottigliette non etichettate, a portata di bambini.