Coronavirus, doccia fredda sulle Regioni: lo Stato non paga le mascherine

Coronavirus, doccia fredda: lo Stato non paga le mascherine alle Regioni

"La Protezione civile per bocca del suo Capo, Angelo Borrelli, ci comunica che lo Stato non intende sostenere le spese delle Regioni sui dispositivi di protezione individuali e le spese per gli apparecchi medicali, quindi cio' che noi abbiamo acquistato dobbiamo pagarcelo". Lo ha detto l'assessore al Bilancio della Regione Lombardia, Davide Caparini nel corso di una conferenza stampa. La comunicazione - a detta dell'assessore - e' stata data in "una video conferenza tecnica, non abbiamo ancora avuto comunicazione politica", ha precisato. Per la Lombardia "l'esborso e' stato di diverse centinaia di milioni di euro, in particolare 400 milioni". "Le regole non si cambiano in corsa", ha lamentato l'assessore, visto che "avevamo iniziato questa emergenza con delle indicazioni ovvero che la Protezione civile attraverso il suo fondo avrebbe coperto con 1.650 milioni di euro le spese. Ad oggi abbiamo una informazione diametralmente opposta". Per la Lombardia che ha le "spalle larghe e i conti in ordine" questo e' gia' un problema, ma - ha concluso Caparini - alcuni miei colleghi in altre regioni rischiano la bancarotta". In ogni caso "domani porremo la questione in Conferenza Stato-Regioni".