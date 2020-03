Coronavirus, due dipendenti delle Poste morti nel Bergamasco

Due dipendenti di Poste italiane sono morti nei giorni scorsi nel Bergamasco, Ne da' notizia un comunicato della Slc Cgil. "Sono gia' due i lavoratori postali che hanno perduto la vita a causa del contagio da Covid-19 afferma Marisa Adobati della segreteria - il primo e' morto venerdi' scorso e il secondo e' scomparso ieri. Entrambi avevano lavorato fino a pochi giorni fa, uno in un centro di recapito e l'altro in un ufficio postale di due comuni della provincia di Bergamo. Ora basta, e' ora di chiudere gli uffici postali!". A seguito di entrambi i casi di decesso, i due luoghi di lavoro sono stati sottoposti a sanificazione. "Come se bastasse per tutelare i lavoratori che restano!", aggiunge Adobati, che prosegue. "Abbiamo speso fiumi di parole, scritto all'Azienda, Ats, Prefetture, Sindaci, Partiti Politici ed ora anche alle Forze dell'ordine spesso distraendoli anche dalle loro priorita' e francamente siamo veramente stanchi di essere inascoltati".

