Coronavirus, due indagati per mancata chiusura ospedale Alzano Lombardo

Sarebbero due le persone iscritte sul registro degli indagati della procura di Bergamo che indaga sulla gestione del pronto soccorso di Alzano Lombardo, chiuso e riaperto il 23 febbraio scorso, dopo la scoperta dei primi due casi Covid-19, in seguito morti. A riportare la notizia è il 'Corriere della sera'. Non è nota, al momento, l'identità delle persone sotto inchiesta. Secondo quanto riporta il quotidiano di via Solferino, "nessun dirigente e nessun medico dell'Azienda socio sanitaria territoriale di Seriate, competente su Alzano, avrebbe ricevuto al momento informazioni di garanzia". L'ipotesi di reato è di epidemia e omicidio colposi