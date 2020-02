Coronavirus: ecco quale è il tasso di mortalità

Il Coronavirus è arrivato in Italia, ed in Lombardia in particolare, con sei contagi accertati. Ma quali sono i rischi del virus ed il suo indice di mortalità?

Coronavirus: le percentuali di mortalità secondo i dati preliminari

Secondo le informazioni raccolte dall'Oms in un report pubblicato sul bollettino di aggiornamento su CONVID-19 del 19 febbraio, per il Coronavirus si registra un tasso di letalità del 2,3% in Cina rispetto ai soli casi confermati e un tasso di mortalità in rapporto alla stima di tutti potenziali infetti tra lo 0,3 e l’1%. Si tratta, va detto, di dati preliminari mentre per modelli di previsione più accurati servirà più tempo.

Il periodo di incubazione del Coronavirus può variare da 0 a 14 giorni, con una mediana di 5,6 giorni e intervallo seriale dai 4,4 ai 7,5 giorni

Tasso di mortalità da Coronavirus: le variabili

Come riporta quotidianosanita.it, il tasso di letalità in Cina per il Coronavirus, secondo quanto riferito dal Centro cinese per il controllo e la prevenzione delle malattie, è del 2,3% e si basa sui 1.023 decessi tra 44.415 casi confermati in laboratorio all'11 febbraio. Tale dato non include il numero di infezioni più lievi che potrebbero sfuggire all'attuale sorveglianza; né considera che i casi recentemente confermati che potrebbero sviluppare una malattia grave e, in alcuni casi, fatale. Anche queste cifre, nel corso dell’epidemia di Coronavirus, potranno variare e saranno aggiornate. Al di fuori della Cina il tasso di mortalità per il Coronavirus sembra inferiore. Ma si può comunque stimare che attualmente il tasso di letalità vari dallo 0,3 all'1 per cento.

Quali contromisure per evitare il contagio da Coronavirus?

Che cosa si può fare? Le sole restrizioni di viaggio producono un effetto modesto: per essere efficaci esse avrebbero dovuto essere combinate con altri interventi di sanità pubblica, come l'isolamento precoce dei casi, altre forme di restrizioni di mobilità e cambiamenti comportamentali al livello della popolazione.