Coronavirus, emergenza a Lodi: 51 ricoveri gravi, 17 in terapia intensiva

Coronavirus, il governatore lombardo Attilio Fontana ha parlato di una nuova situazione di emergenza a Lodi dove, la scorsa, notte, si è registrato un improvviso affollamento del pronto soccorso. Intervenendo all'Aria che tira su La7, Fontana ha spiegato: "Ieri nel pomeriggio c'e' stato un affollamento di ricoveri, 51 ricoveri gravi di cui 17 in terapia intensiva. Lodi non ha un numero sufficiente di camere di terapia intensiva per cui sono stati trasferiti in altre terapie intensive della Regione". "Se si ridesse meno della mascherina e si guardasse il problema più attentamente credo che sarebbe saggio", ha aggiunto il governatore lombardo facendo riferimento alle polemiche sollevate dal suo video pubblicato su Fb. "Questo virus - ha aggiunto - in una piccola percentuale rischia di diventare qualcosa di complicato, niente di drammatico ma che comporta la necessita' di essere ricoverati in terapia intensiva per 2-3 settimane. Il problema e' che i letti non sono in numero altissimo e hanno anche una funzione diversa, non possiamo dedicare tutta terapia intensiva" ai colpiti dal coronavirus, ha concluso Fontana.

Coronavirus, Fontana: "Riapertura scuole, oggi incontro"

Coronavirus, quando la riapertura delle scuole in Lombardia? Così il governatore regionale Attilio Fontana: "Abbiamo un incontro oggi proprio con il Ministero e ho chiesto che partecipino i tecnici dell'Iss, epidemiologi e virologi per capire quali sono i loro consigli". Il governatore del Veneto Luca Zaia ha detto che lunedi' riaprono le scuole? "Il mio collega Zaia e' liberissimo di fare quello che ritiene piu' opportuno. Io credo che in una emergenza di questo tipo bisogna essere seri: bisogna capire se i tecnici ci dicono tranquilli, il picco si e' gia' avuto, potete correre questo rischio, oppure no", ha aggiunto Fontana, ospite a L'aria che tira su La7.