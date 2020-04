Coronavirus, Emiliano avverte: quarantena per chi rientra in Puglia



"Milano, si sa, è la seconda città della Puglia dopo Bari. Per questo chiediamo ai nostri fratelli di usare la testa e il cuore prima di muoversi. Deve essere davvero indispensabile". Così Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.



"Chi torna, dovrà restare a casa, a giusta distanza dai familiari, per 14 giorni. E' una misura di prevenzione che abbiamo introdotto per la prima volta in Puglia con un'ordinanza che ha fatto scuola, emanata l'8 marzo alle 2.31 di notte, per contenere i rischi dell'improvviso esodo dal nord di migliaia di persone. Un'ordinanza che ha salvato il sud", afferma Emiliano in una intervista a Repubblica.



"Duecento dei 35 mila rientrati erano positivi. E dunque hanno acceso altrettanti focolai. Se non avessimo imposto loro la quarantena sarebbe stato un disastro". "In questi anni la sanità del Sud è stata mortificata dai viaggi della speranza", afferma Emiliano. "In Puglia abbiamo un tetto per pagare le prestazioni ai grandi gruppi sanitari privati ma lo scorso anno abbiamo pagato 320 milioni, quasi tutti alla Lombardia, perché i pugliesi potessero curarsi nelle loro cliniche private. Questo non deve essere più possibile".