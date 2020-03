Coronavirus, F. Sala: "Ristoro per le partite Iva, sospendere le tasse"

Coronavirus, il vicepresidente regionale Fabrizio Sala fa il punto sulle possibili misure a sostegno delle imprese che rischiano la crisi a causa dello stop forzato: "Stiamo ragionando sul ristoro delle partite iva, degli autonomi e degli esercizi commerciali. Abbiamo chiesto piu' volte, e stiamo arrivando ad una definizione, sul fatto che non si puo' intervenire solo per la zona rossa ma per tutta la Lombardia. Abbiamo suggerito anche un metodo di calcolo che riguardera' il fatturato degli ultimi tre anni per valutare poi il ristoro". "Abbiamo poi chiesto, ed e' stato gia' annunciato dal governo, la sospensione - ha aggiunto - di tutte le tasse. In questo periodo non possiamo avere rallentamenti da parte della burocrazia. Domani mattina (oggi, ndr) e' convocato il "patto dello sviluppo - ha concluso Sala - con tutte gli interlocutori per mettere a punto e affinare la proposta di tutta la Lombardia che vogliamo sia inserita nel dl economico del governo. Abbiamo gia' attivato la cassa integrazione in deroga per tutte le categorie e abbiamo lavorato in tema di innovazione".