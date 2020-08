Coronavirus, Fiano: "Auguri a Briatore. Incivile chi gli augura di non farcela"



"Leggo che Flavio Briatore è stato contagiato dal Covid-19 e che versa in condizioni gravi in ospedale. Intanto auguri di pronta guarigione. In secondo luogo leggo che taluni incivili starebbero augurandogli sui social di non farcela, di rimanerci, in virtù del fatto che Briatore era un oppositore dei decreti di chiusura delle discoteche. E questa cosa sarebbe? La medicina che punisce i colpevoli? Vorrei tanto abitare in un Paese normale. Dove chi ha idee diverse dalle mie, riceve da me un pensiero diverso, e niente altro. Dove ci si rispetta e ci si aiuta. Al di là delle opinioni". Lo scrive su Facebook Emanuele Fiano, della Presidenza del Gruppo Pd alla Camera.



Coronavirus: Gelmini, auguri di pronta guarigione Briatore



"A Flavio Briatore rivolgo di cuore gli auguri di una pronta guarigione. La stessa cosa vale naturalmente per tutto il personale della sua azienda e per ogni singola persona colpita dal covid. Per i frustrati da tastiera che augurano sul web la morte di altri esseri umani e si prodigano in insulti vergognosi, spero si trovi presto una cura adeguata". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.