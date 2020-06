Coronavirus, focolaio al Niguarda: sanificazione per Oncoematologia

Focolaio di Coronavirus all'ospedale Niguarda di Mliano: i contagi hanno interessato dapprima alcuni specializzandi e poi anche medici e infermieri e personale, motivo per cui oggi e domani, spostati tutti i pazienti, sara' sanificato il reparto di Oncoematologia. I numeri, come riporta il Corriere della Sera, sarebbero contenuti. Ma la sanificazione "e' una attenzione in piu' per i pazienti e operatori ma l'attivita' continua". Fra fine maggio e inizio giugno sono stati fatti tamponi a 190 operatori e di questi, fanno sapere da Niguarda, 11 sono risultati positivi, fra di loro anche coniugi o conviventi.