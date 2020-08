Coronavirus: focolaio nella Rsa Quarenghi, 22 positivi

Ventuno anziani e un operatore sanitario sono risultati positivi al coronavirus nella Rsa Quarenghi, periferia Nord-Ovest di Milano. Si tratta di un nuovo focolaio in una casa di riposo, il primo nel capoluogo lombardo nel post-emergenza. Lo riporta il quotidiano 'Il Giorno' secondo il quale sono partite immediatamente le procedure previste dalla Regione a giugno per la riapertura dei ricoveri nelle Rsa: meta' degli ospiti contagiati e' gia' stata portata in ospedale; gli altri sono isolati nella struttura in attesa di esser trasferiti in un reparto Covid ospedaliero. L'altra differenza, riporta ancora il quotidiano, rispetto al periodo clou dell'emergenza e' che a ieri sera solo uno dei contagiati aveva i sintomi del Covid, mentre gli altri erano asintomatici.