Coronavirus, Fontana:"A Codogno nessun errore. Falla altrove ma non dico dove"

Coronavirus, Fontana: "Falla non a Codogno ma altrove..."

"Non bisognava dire che e' stato commesso un errore o che c'e' stata una falla, la falla e' stata altrove ma non diciamo da dove viene perche' non voglio fare polemiche": e' quanto ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana a SkyTg24, tornando sulle parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte sull'ospedale di Codogno. "Lanciare accuse a medici o infermieri che si comportano in maniera eccellente mi fa molto arrabbiare", ha aggiunto.

Il premier aveva parlato di una gestione "poco prudente" della situazione nell'ospedale di Codogno e già ieri aveva provocato le piccate reazioni di Fontana e dell'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera. Poi in serata sembrava essere giunto il chiarimento