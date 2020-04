Coronavirus, Fontana: graduale ripresa dovrà essere concordata con il governo

Coronavirus: Fontana a Buffagni, parlo di attività ordinarie



"Il viceministro Buffagni ha evidentemente male interpretato tutto quello che noi diciamo. Noi non ci permettiamo di parlare di attivita' produttive, che sono una questione di esclusiva competenza del governo centrale. Parliamo di una graduale ripresa delle attivita' ordinarie": questa la risposta del governatore lombardo Attilio Fontana a 'Stasera Italia' su Rete4 alle perplessità avanzate da Buaffagni circ ail piano di Regione Lombardia per la fase due. "Una graduale ripresa che dovra' essere concordata con il governo. Io faccio parte della cabina di regia che deve provvedere alla riapertura e fare le scelte necessarie per ripartire - ha concluso - Credo che sia giusto iniziare a pensare come ci si dovra' attrezzare a convivere con questo virus".



Coronavirus: Fontana, commissariare Lombardia? Speculazioni politiche



"Sono speculazioni politiche che mi lasciano del tutto indifferente". Così il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, a chi gli chiedeva della proposta di molte opposizioni di commissariare la sanità lombarda. "Non ragionar di loro ma guarda è passa: è l'unica cosa da dire a chi vuole speculare mentre siamo ancora nel pieno della lotta al coronavirus", aggiunge a Stasera Italia su Rete4. "Io credo - dice - che in Lombardia si sia verificata una cosa che si è verificata solo in situazioni analoghe come a New York, un uragano che era imprevedibile, non paragonabile a nessun altro evento nel resto del Paese".



Il virus "girava in Lombardia da parecchio tempo, forse da gennaio, e dai noi esiste una mobilità non paragonabile al resto del Paese". Anche gli appelli iniziali a rimettere in moto il Paese non hanno cambiato molto: "Già da quel momento il virus circolava in maniera impressionante".