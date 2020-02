Coronavirus, Fontana: "Misure non sono qualcosa di terribile"

Il ministro della Salute, Roberto Speranza e Angelo Borrelli, capo della protezione civile italiana sono in arrivo a Milano dove alle 17 si terra' un altro punto stampa sul tema dei contagiati per Coronavirus in Lombardia.

"Le misure che assumiamo non devono essere viste come qualcosa di terribile". Cosi' il presidente della Regione Attilio Fontana alla conferenza stampa per fare il punto sui casi di coronavirus in Lombardia, tra cui un 38enne del Lodigiano, la moglie e un parente stretto. Fontana invita a "non diffondere il panico" ribadendo che le misure messe in campo dalla Lombardia "sono fondamentali per il bene dei cittadini".

"Sono tutti adulti" e "sono in condizioni serie" le sei persone positive al coronavirus in Lombardia. Il primo paziente e' ricoverato al Sacco, gli altri sono tutti a Codogno. Si tratta di una diagnosi impegnativa ma non cosi' drammatica", ha dichiarato Fontana.

"Vado in sala operativa". Cosi' Matteo Salvini ha risposto ai giornalisti che hanno provato a fermarlo a margine della conferenza stampa sul Coronavirus che si e' tenuta oggi a Palazzo Lombardia.

Strutture civili e militari per la quarantena

"Ipotizziamo strutture civili e militari per ospitare luoghi di quarantena". Cosi' Pietro Foroni, assessore alla Protezione civile di Regione Lombardia, oggi alla conferenza stampa organizzata per fare il punto sul caso di coronavirus registrato nel lodigiano e sugli altri due casi connessi, ovvero la moglie del 38enne del Lodigiano, residente a Castiglione D'Adda, e uno stretto conoscente. Foroni sottolinea la necessita' di "isolare i casi dei luoghi dove si e' propagato il virus. La protezione civile sta cercando di individuare ad esempio un albergo, con stanze singole e bagni singoli", aveva detto poco prima l'assessore al Welfare Giulio Gallera in riferimento alla necessita' di individuare luoghi per la quarantena delle persone entrate in contatto diretto con i contagiati.

"La protezione civile sta cercando di individuare un albergo, una caserma o una struttura militare per mettere tutte le persone in quarantena". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, di comune accordo con quello alla Protezione Civile, Pietro Foroni, questa mattina in conferenza stampa annunciando la necessita' di luoghi "civili o militari" da predisporre per grandi quantita' di persone da mettere in isolamento. Al momento sono 250 quelle gia' individuate - che oggi faranno il tampone - per ricostruire i loro movimenti, ma il numero potrebbe lievitare se, a catena, queste altre hanno avuto contatti con molte altre.

Coronavirus, a Codogno bar chiusi sino a domenica

A Codogno il sindaco ha disposto la chiusura di bar ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di pubblico intrattenimento e i luoghi di ritrovo e assembramento al pubblico, come discoteche sale giochi, impianti sportivi utilizzati per manifestazioni pubbliche almeno fino alla giornata di domenica 23 febbraio.

A Castiglione sospese le attività del Carnevale e ricreative

"Si informa che tutte le attivita' ricreative, sportive e di socializzazione sono sospese". Lo comunica l'amministrazione comunale di Castiglione d'Adda (LO), comune dove abita la coppia contagiata dal coronavirus. Inoltre "per motivi precauzionali - rende noto il comune - sono cancellate le manifestazioni per il Carnevale in programma per domenica 23 febbraio 2020" e "si invitano tutti i cittadini di Castiglione d'Adda, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali".