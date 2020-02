Coronavirus, Fontana:" Non infetto". Ma una stretta collaboratrice sì

Coronavirus, paura staff Fontana. Positiva stretta collaboratrice Presidente

Sono in corso alcune verifiche sanitarie su un dipendente regionale che ha avuto contatti con l'Unità di Crisi, ma - come puntualizza Regione Lombardia - non e' in forza all'assessorato al Welfare e non e' un tecnico dell'Unita' di crisi che sta coordinando l'emergenza Coronavirus. Annullata la conferenza stampa di aggiornamento sulla diffusione del virus e tutti i giornalisti sono stati fatti uscire. Parrebbe che siano in corso controlli sulla salute dello staff del governatore e sulle persone dell'unità di crisi riunita a Palazzo Lombardia. Annullata anche la partecipazione del Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana alla trasmissione di Peter Gomez, prevista per questa alle 20 sul canale Nove a "Sono le venti".

IL GOVERNATORE IN DIRETTA SU FB

21.56 - Fontana: "Sono fiducioso e ce la metto tutta"

21.55 - Fontana: "Inizierò a usare mascherina per precauzione"

21.54 - Controlli su staff non hanno registrato altri casi positivi

21.52 - Fontana: "Mia stretta collaboratrice sembra abbia contratto il virus"

21.50 - Inizia la diretta del Governatore

21.30 - Attilio Fontana ha informato che la diretta ritarderà perché è "in attesa di informazioni"

20.50 - Il presidente Fontana parlerà alle 21 in diretta Facebook. Secondo quanto apprende Affari sarebbero stati effettuati tamponi su tutta l'unità di crisi e chiunque sia venuto in contatto con il dipendente che sarebbe risultato positivo.