Coronavirus, Fontana: oggi contagi in crescita. Sui tamponi basta polemiche

Oggi siamo intorno ai 2.500' positivi in piu' in Lombardia rispetto al dato di ieri. Cosi' il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nel corso di una conferenza stampa a chi gli chiedeva quale fosse il trend dei contagi. 'Io personalmente - ammette - sono preoccupato'. Ma il lavoro di analisi sui dati odierni, aggiunge, "non e' ancora concluso". Il Governatore lombardo è poi tornato sui tamponi, dichiarando che sul tema sono state fatte "speculazioni vergognose". Fontana ha ricordato che Regione Lombardia si è attenuta alle indicazioni date il 27 febbraio dall'Iss che sostiene come "i tamponi si facciano solo ai sintomatici e per gli altri siano fuorvianti". "Noi siamo la Regione che ha fatto in assoluto il maggior numero di tamponi" ha aggiunto, spiegnando che sono state "rispettate le direttive". "Lunedi' abbiamo mandato all'organismo tecnico una richiesta per sapere se le linee guida debbano essere confermate" e non sono arrivate risposte. Se le indicazioni cambieranno "noi seguiremo le nuove" a due condizioni, ovvero "che mi si dia tutto quanto e' necessario per fare i tamponi" e che i laboratori della Lombardia al momento riescono a processarne a pieno regime 5mila al giorno. E quindi "devono metterci in grado" di processarne di piu'. A cinquemila al giorno, considerato i 10 milioni di lombardi ci vorrebbero "quasi tre anni di tempo" ha concluso.