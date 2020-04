Coronavirus, Fontana: "Ospedale in Fiera non è merito del Governo"

"Al di la' delle polemiche vorrei capire cosa abbia fatto il governo centrale in questa faccenda". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, rispondendo a una domanda sulla presentazione dell'ospedale alla Fiera di Milano nel corso della trasmissione Centocitta' su Radio 1. "Non voglio fare alcuna polemica - aggiunge il governatore - ma credo che il merito sia innanzitutto dei milanesi, della Fondazione Fiera, di Guido Bertolaso ed Enrico Pazzali. Lasci stare la Regione, la tiriamo fuori cosi' non si dice che parlo per interesse personale. Sono molto contento, presto si dovrebbe riuscire ad inaugurare anche l'ospedale di Bergamo degli alpini che e' un altro segnale importante"

Ora d'aria, Fontana: "Da noi non cambia nulla, oggi Lamorgese preciserà"

Ma a tenere banco è soprattutto la controversa apertura del Viminale alla "ora d'aria" quotidiana per genitori con figli minorenni. Ha spiegato Fontana che in Lombardia "non cambiera' nulla di quello che c'e' nella mia ordinanza". A chi gli chiedeva se si rischia una multa, nel caso in cui si venga sorpresi a fare una passeggiata con i figli, il governatore ha concluso: "Se non c'e' una motivazione valida e non si e' distanziati si'".

"Ieri ho avuto un colloquio telefonico con il ministro Lamorgese, che mi ha spiegato che non intendeva raggiungere quello scopo e che forse oggi avrebbe fatto uscire un comunicato per chiarire". Ricordando che la sua ordinanza ha validita' fino al 4 di aprile, Fontana ha ribadito che se si esce a fare una passeggiata con i propri figli si rischia una multa: "Mi rendo conto che la cosa pare anche da un punto di vista estetico brutta, pero' bisogna cercare di limitare il piu' possibile" i contatti. Inoltre si rischia che "il passo" successivo sia "mettersi assieme con un amichetto, incontrare un'altra mamma e fare quattro chiacchiere, e' una catena che se non c'e' una stretta iniziale rischia di diventare troppo lunga". "La gravita' del fatto in se' per se' e' psicologico, al di la' del fatto che si faccia o meno la passeggiata con il proprio bambino, e' la dimostrazione che si stanno alzando le difese, che si sta mollando la presa, che la gente deve illudersi che stia finendo tutto. Questo e' l'effetto piu' sbagliato".

Fontana: "Troppe auto in giro, non è uno scherzo"

"Ora sto andando al lavoro, vedo che sulle strade ci sono molte piu' macchine rispetto al solito. Bisogna capire che non e' uno scherzo, bisogna capire che se vogliamo vivere sereni e lontani da questo virus bisogna fare questi sacrifici", ha concluso il Governatore.