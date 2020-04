Coronavirus, Fontana: "Sostegno alle imprese. Tamponi? Tutti quelli possibili"

"Stiamo pensando a una serie di interventi per dare una mano alla nostra imprenditoria. Per ora non si vedono ancora misure concrete del governo, se vogliamo rilanciare l'economia credo sia necessario lanciare misure importanti". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, collegato con lo speciale del Tgr Lombardia ieri sera. "Noi come Regione stiamo cercando di porre in essere misure, soprattutto per piccole e medie imprese, per favorire l'accesso al credito", ha concluso il governatore

"Abbiamo fatto tutti i tamponi che siamo nelle condizioni di fare in base alla disponibilita' di reagenti e ai laboratori di analisi", ha spiegato i governatore. "Ci sono anche esami sierologici che pero' sono inaccettabili da un punto di vista scientifico. Noi stiamo facendo una sperimentazione su questo tipo di analisi, stiamo aspettando dalla nostra universita' un responso che si sta indirizzando in una nuova soluzione che pare molto positiva, ma potremmo renderla pubblica solo quando la sperimentazione sara' finita", ha concluso Fontana.

Nel nuovo ospedale allestito in Fiera a Milano "i primi pazienti dovrebbero arrivare a meta' della prossima settimana. Ora sono in corso le operazioni di sanificazione", ha aggiunto il governatore.