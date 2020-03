Coronavirus: Fontana, troppi in giro, basta o misure più dure

Coronavirus, Fontana: troppi in giro, basta o misure piu' dure



"I numeri di questa epidemia continuano a essere a livelli preoccupanti, perche' lungo il mio tragitto quotidiano da Varese a Milano continuo a vedere incolonnate troppe auto e perche' io non posso accettare che ogni giorno muoiano tante persone. E allora mi arrabbio con chi sembra non aver capito o finge di non capire", dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al 'Corriere della sera', e spiega di riferirsi a "tutta questa gente che si vede continuamente per le strade, da giorni, anzi da settimane ripetiamo di restare a casa, e non e' un invito cosi' per dire".



"Davvero - conclude Fontana - chiediamo alle persone di restare a casa, letteralmente, e non perche' ci divertiamo a fare i cattivi ma perche' questa e' l'unica arma che abbiamo ora per interrompere la catena del contagio diffuso. Quindi diciamolo ancora una volta con le buone: restate a casa. Ma se non bastera' dovremo pensare a qualcos'altro".