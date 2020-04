Coronavirus, Gallera: "145 pazienti trasferiti in Case di riposo"

"La delibera regionale che prevedeva la possibilita' di trasferire i pazienti covid, ha riguardato in tutto 2 mila pazienti e questo ha salvato delle vite negli ospedali. Ha riguardato per la meta' ospedali e case di cura, poi strutture di riabilitazione e ha coinvolto solo 15 Rsa per un totale di 145 pazienti. Un numero limitato sui 2 mila trasferiti". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, tornando sulla questione dei pazienti affetti al coronavirus e trasferiti in alcune Rsa. Si tratta, aggiunge l'assessore, di strutture che comunque "avevano tutti i requisiti di sicurezza richiesti". I trasferimenti sono avvenuti "su richiesta delle singole strutture". Comunque, ha concluso Gallera, "e' interesse nostro, prima che di altri, capire se nella gestione compiuta dai soggetti privati tutto si sia svolto secondo le indicazioni date dalla Regione".