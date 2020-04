Coronavirus, Gallera: 2 settimane per organizzare la ripartenza

Coronavirus, Gallera: 2 settimane per organizzare ripartenza



"La scienza va ascoltata. Penso che ancora per una-due settimane dobbiamo rimanere in questa situazione per essere certi e sicuri che abbiamo in qualche modo ridotto la capacita' di contagiosita' del virus". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante il programma 'Stasera Italia - Speciale' su Rete4.



"Poi - ha aggiunto l'assessore - bisogna ripartire per gradi. In questa due settimane dobbiamo ripensare le modalita' della quotidianita'. Probabilmente bisogna distanziare le scrivanie negli uffici, bisogna ridurre i posti a sedere nei ristoranti e usare le mascherine".