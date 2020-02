Coronavirus, Gallera bacchetta Sala: "Riaprire i musei? Decidiamo noi..."

Coronavirus, Gallera: "Riaprire i musei? Decidiamo noi..."

L'ordinanza di chiusura di molti luoghi pubblici in Lombardia "e' legge fino a domenica. Ho sentito il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dire domenica sera che le 'ordinanze si attuano e non si commentano', quindi mi aspetto che le sue dichiarazioni sulla riapertura dei musei siano frutto di un momento di stanchezza rispetto alla sua giusta affermazione precedente". Cosi' l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha velatamente polemizzato con il primo cittadino milanese in relazione alla richiesta fatta da quest'ultimo al ministro della Cultura, Dario Franceschini, di riaprire gradualmente i museo. "Quando rifletteremo domani o dopodomani sul prolungamento eventuale delle misure o terremo conto delle riflessioni di tutti, ma soprattutto delle nostre", ha avvertito ancora Gallera. Che ha fatto un appello: "Proviamo a fare un sacrificio oggi per non trovarci poi in una situazione peggiore".