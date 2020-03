Coronavirus, Gallera: contagio cresce, bisogna stare tutti attenti

Coronavirus: Gallera, contagio cresce ed è costante, tutti attenti



La situazione del contagio da Coronavirus in Lombardia "e' in costante crescita": l'assessore al Welfare Giulio Gallera lo ha detto a Buongiorno Regione su Rai 3 sottolineando "il grande sforzo per evitare la diffusione del contagio. E dunque, a parte il procedimento e' importante che rispettino uno stile di vita prudente (con poche uscite, distanza di sicurezza) non solo "per gli over 65 ma per un periodo per tutti".

Coronavirus: Gallera,zona rossa? Noi dato ok ma decide governo



Sulla creazione di una zona rossa nella Bergamasca Regione Lombardia e' d'accordo anche se la decisione spetta al governo. "Gli esperti dell'istituto Superiore di Sanita' hanno fatto una richiesta in base ai dati epidemiologici- ha spiegato l'assessore Gallera a Buongiorno Regione su Rai 3 - Noi abbiamo dato il nostro assenso ma ora il governo deve fare le sue valutazioni".