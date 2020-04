Coronavirus, Gallera: fallimento? Noi investiti da bomba atomica



"Il disastro in Lombardia e' stato creato dalla bomba atomica che ha investito la nostra Regione, dove all'inizio il virus ha circolato indisturbato". Lo ha detto, intervenendo alla trasmissione 'Aria Pulita' su 7 Gold, l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, rispondendo a una telespettatrice che chiedeva del "perche' del fallimento che si e' registrato in Lombardia" nella diffusione del Covid-19 e nella gestione per contrastare l'emergenza creatasi.