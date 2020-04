Coronavirus, Gallera: indicatori positivi. I sindaci? Attacco politico

Coronavirus, Gallera: tutti indicatori moderatamente positivi



"Dopo sei settimane tutti gli indicatori sono moderatamente positivi: il numero dei contagi scende e si e stabilizzano su numeri contenuti. Ieri ci sono stati solo 44 ricoverati in piu'". Lo ha detto l'assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera intervistato su Buongiorno Lombardia su TeleLombardia.



"C'e' una flessione anche negli accessi alle terapie e nei pronto soccorso. Negli ultimi 7 giorni - ha sottolineato Gallera - c'è stata una riduzione, a volte lieve a volte piu' forte, ma costante".

Coronavirus: Gallera, da sindaci attacco politico



"Vedere una parte di sindaci, perche' sono solo quelli si sinistra e non tutti i sindaci delle citta' capoluogo, che scrivono delle cose strumentali e degli attacchi politici, secondo me non da una bella immagine di chi li fa, poi giudicheranno i cittadini", ha poi detto Gallera commentando le domande rivolte al presidente Fontana da parte dei sindaci di Bergamo, Brescia, Cremona, Lecco, Mantova, Milano e Varese.



I sindaci che attaccano la Regione "Penso non sia una bella immagine - continua Gallera -. Noi qui abbiamo dovuto veramente affrontare una guerra. Dai numeri ci si rende conto di quello che e' successo, un'onda ha travolto tutto". "E in questo momento - sottolinea - le istituzioni devono lavorare insieme. Noi al di la' di alcuni momenti, anche con il governo nazionale, con il quale potremmo fare molte polemiche non le abbiamo volute fare perche' capiamo le difficolta' che hanno loro cosi' come le difficolta' che abbiamo noi, e poi, perche' i cittadini vogliono un messaggio compatto delle istituzioni e cercare di dare delle risoluzioni ai problemi".