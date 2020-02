Coronavirus, Gallera: intenzione è di mantenere misure un'altra settimana

"Intendiamo mantenere per un'altra settimana sia nei Comuni della zona rossa che in tutta la regione gialla le misure previste dall'ordinanza di domenica scorsa. Questa e' la nostra proposta", ha annunciato l'assessore al Welfare Giulio Gallera. "Ogni paziente trasmette il virus a due persone: se la diffusione si estende gli ospedali andranno tutti in crisi- ha spiegato Gallera - Le misure attivate ad oggi sono valide perche' permettono di contenere il virus. Solo con un periodo di 14 giorni possiamo capire se la diffusione passa da uno-due a uno-uno". Sono a oggi 531 i positivi al coronavirus in Lombardia, di cui 235 ricoverati e di questi 85 in terapia intensiva. Si tratta di 125 positivi in piu' rispetto a ieri. Nel complesso, ha detto Gallera, sono stati effettuati 4835 tamponi "il 75% e' negativo, l'11% positivo, il 14% da processare".