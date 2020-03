Coronavirus: Gallera, mancano mascherine e 500 respiratori



"Il numero delle mascherine a disposizione non e' ancora sufficiente. Anche questa e' una corsa contro il tempo. C'e' un progetto ambizioso di 500 posti di terapia intensiva che pero' si realizza se la protezione civile riesce a mettere a disposizione 500 respiratori . C'e' un problema di camici, qualcosa arriva qualcosa la recuperiamo noi, purtroppo non a sufficienza, ma stiamo lottando. E' una lotta che facciano con determinazione e uniti". Lo ha detto l'assessore al welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera intervenendo ad Agora'.



"E' un segnale forte che apprezziamo - ha sottolineato Gallera parlando delle nuove misure adottate dal Governo - Ci sono alcuni elementi che allargano le maglie, per esempio le profumerie e i negozi di ottica lasciano perplessi, ma in questo momento e' fondamentale il messaggio forte che e' arrivato. Un passo importante".