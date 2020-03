Coronavirus, Gallera: "Metro piene a Milano? Inaccettabile"

"Quello che abbiamo visto e' incomprensibile e inaccostabile". Lo ha detto l'assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera intervistato da Agora', commentando le scene dei convogli molto affollati della metropolitana milanese negli ultimi giorni, dopo la riduzione delle corse (decisione poi rivista ieri da Atm). "Il decreto dice che bisogna lavorare se si riescono a garantire le misure anti contagio, le distanze in primo luogo - continua -. E questo deve essere garantito anche all'interno dei mezzi di trasporto, cosi' come nei supermercati dove si entra in modo scaglionato. O si riescono ad aumentare il numero delle corse o comunque nei treni ci devono entrare solo poche persone". "Stare a casa - conclude l'assessore - e' l'unico modo in cui vinciamo questa battaglia"

"E' veramente un appello forte: la situazione e' molto complicata - ha aggiunto - i nostri ospedali dopo un mese sono ormai allo stremo, ringraziamo infermieri e medici che definire eroi e' poco. Stiamo provando a montare ospedali da campo, abbiamo aiuti dal mondo. Stiamo cercando di resistere in tutti i modi ma questo sforzo titanico ha un senso se tutti fanno la loro parte: o la gente capisce che deve stare in casa altrimenti la curva non riusciamo farla scendere e dovremo prendere misure ancora piu' forti"