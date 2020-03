Coronavirus, sette di mattina: metro piena. E le misure di sicurezza? VIDEO

Sette di mattina: metro piena. E le misure di sicurezza?

La metropolitana avanza come il solito, verso Cordusio-Biblioteca ambrosiana. Quasi tutti hanno le mascherine. Non c'è la folla dei lunedì mattina alle 7. Ma in un metro quadro ce ne saranno 4, o forse 5. Insomma, ben al di sopra dei limiti di sicurezza. Al supermercato ci si attrezza per fare la fila fuori, calcolando ad occhio un metro. A Milano, dopo il taglio delle corse, invece si sfida la sorte entrando tutti in un vagone. Contraddizioni al tempo del virus.

(video di Affaritaliani.it Milano)

De Chirico (Forza Italia): "Sbagliata la scelta di diminuire le corse"

Commenta il consigliere comunale di Forza Italia Alessandro De Chirico: "Così non va bene! Il video è stato girato all’ora di punta. Nessuna distanza di sicurezza rispettata. La scelta di diminuire le corse è sbagliata e lo sapevamo tutti. Tutti tranne l’assessore Granelli e la dirigenza ATM che ha fornito pochissime mascherine al personale e non ha nemmeno pensato di posizionare uomini in più in stazione per regolare i flussi. Magari con il supporto della Polizia Locale e dell’esercito come chiedo da giorni. Sindaco Sala esci dal bunker e vai a vedere cosa c’è fuori dal tuo ufficio. Questo non è fare servizio pubblico, è voler giocare con la salute delle persone!"