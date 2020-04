Coronavirus, Gallera: "Pressione sugli ospedali in calo"

"La pressione sugli ospedali sta scendendo; due settimane fa eravamo in una situazione drammatica", mentre "oggi la situazione e' in miglioramento; e' ancora complessa ma in miglioramento". Lo ha detto a Mattinocinque, parlando dell'emergenza coronavirus, l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera. "C'e' una situazione in evoluzione positiva, siamo in miglioramento, anche se c'e' tanto da fare ancora; ma siamo nella direzione giusta".

Gallera: "Da Protezione civile ci aspettavamo di più"

La Lombardia si sarebbe aspettata più aiuti dalla Protezione civile? "E' innegabile. Noi comprendiamo tutto e tutti. Questa grande pandemia ha trovato impreparato l'Occidente, non solo l'Italia e il governo nazionale. Quando veniamo attaccati anche da alcuni sindaci dei Comuni del capoluogo del centrosinistra, quando noi abbiamo subito e abbiamo cercato di reagire, il governatore Fontana ha detto basta. Noi abbiamo senso di responsabilità. Se qualcuno inizia a fare speculazione politica, siamo costretti a raccontare le cose". "Non voglio dire che la Protezione civile tiene nascoste le mascherine e non ce le fa avere, ma noi ne abbiamo acquistate 10 milioni e dalla Protezione civile ne abbiamo avute 2,5 milioni. Visto il nostro fabbisogno giornaliero, ne sono arrivate per 4 giorni e mezzo sulle sei settimane", ha aggiunto Gallera.