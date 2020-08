Coronavirus, Gallera: pronti a tamponi anche per chi viene dalla Francia



In Lombardia "siamo pronti" a fare tamponi "anche a coloro che arrivano dalla Francia o da altri Paesi, anche se evidentemente questo e' un accordo che va fatto a livello nazionale, ma noi siamo pronti ad attuarlo". Sull'ipotesi, al vaglio del governo, dell'obbligo per chi viene in Italia dalla Francia, dove il contagio da Covid 19 e' in aumento, interviene l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, a margine del sopralluogo di questa mattina all'aeroporto di Malpensa dove sono allestiti i gazebo in cui vengono effettuati i test per individuare il coronavirus per chi rientra dai Paesi a rischio, modello gia' adottato per Grecia, Malta, Croazia e Spagna.



"Siamo l'hub aeroportuale che fa il maggior numero di tamponi al giorno, con grande efficienza", dice ancora Gallera, precisando che "sono ampiamente rodati, ieri ne abbiamo fatti 2.000", e "la prenotazione viene fatta online, quindi le persone attendono pochissimo".



"Siamo stati presi alla sprovvista a febbraio, oggi il nostro sistema e' molto reattivo ed e' pronto perche' non si debba piu' vivere situazioni drammatiche", ha spiegato l'assessore a Malpensa: "Abbiamo effettuato 2 mila tamponi ieri e domenica", ha proseguito, per un totale di oltre "17 mila in 11 giorni, di cui solo 43 positivi di eta' compresa tra i 20 e i 30 anni circa".