Coronavirus, Gallera: "Spero che il picco ci sia già stato"

"Sono convinto che i sacrifici che sono stati oggettivi e visibili stiano dando dei risultati: il trend degli ultimi giorni e' comunque un trend positivo; lo sforzo che stiamo facendo deve assolutamente continuare perche' sta dando dei risultati. Spero che il picco ci sia gia' stato e che siamo in una fase di stabilizzazione verso il basso, pero' aspetterei di vedere i prossimi giorni, come i tecnici elaboreranno le curve e i dati". E' quanto ha affermato l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, in collegamento con la trasmissione 'Iceberg Lombardia' su Telelombardia. "Quello che abbiamo notato e' che sabato e domenica - ha aggiunto - c'e' stata una riduzione della pressione e che lunedi', martedi' e mercoledi' c'e' stata una stabilizzazione di quella riduzione", per cui "confido che nonostante i dati oggi siano in crescita si tratti di uno sfasamento e che poi si torni sul trend di stabilizzazione".