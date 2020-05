Coronavirus, Gallera: "Tamponi a tappeto nelle Rsa, positivo il 25%"

Gallera: "Fatti i tamponi al 90% degli ospiti delle Rsa: positivo il 25%"

"Praticamente siamo andati a tamponare tutti gli ospiti Rsa. Il dato di oggi e' che abbiamo fatto tamponi al 90% degli ospiti delle Rsa" e "circa il 25%" risulta positivo. Questo il quadro tracciato dall'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nel corso dell'aggiornamento quotidiano sull'epidemia di coronavirus. "Ad oggi in totale 45.694 tamponi" sugli ospiti elle Rsa: "Un'azione massiva - ha concluso Gallera - che abbiamo messo in campo per andare a verificare lo stato di tutti gli ospiti delle Rsa. La positivita' e' di circa il 25%: su 45.694 sono 12.892 i positivi. Circa il 25% ospiti Rsa risulta essere positivo".

Test sierologici, Gallera: "Costeranno 62 euro e chi li propone dovrà occuparsi di tutto"

Avranno una tariffa di 62 euro i test sierologici per chi li vorra' fare in uno specifico ambito collettivo, ad esempio sull'ambiente di lavoro: lo ha spiegato l'assessore al Welfare Giulio Gallera in diretta Facebook, aggiungendo che "chi li propone deve occuparsi di tutto, acquisire i test, trovare il laboratorio, spiegare che sono volontari" e che se si risulta positivi "bisogna mettersi in isolamento 14 giorni". Insomma questi test "non devono gravare sulla sanita' pubblica".