Coronavirus, Gallera: "Test sierologici, nessun rapporto in esclusiva"

Test sierologici, l'assessore lombardo Giulio Gallera fa il punto: Aria, l'agenzia di Regione Lombardia "farà uscire oggi una manifestazione di interesse per la fornitura di test seriologici, in attesa di una gara regionale o nazionale. Non ci saranno rapporti esclusivi, acquisteremo i test da chi è in grado di offrirceli".Parlando in Commissione Sanità, Gallera ha negato che ci siano rapporti in esclusiva con Diasorin. Gallera ha poi ricordato che in corso una sperimentazione al San Matteo su test "immunizzanti con processazione h24" della Diasorin, ma ce ne sono anche altri realizzati da una ditta americana presente in Italia. "Bisogna vedere quanti kit riuscirà a fornirci", ha aggiunto Gallera.

Gallera: "Dieci pazienti ricoverati in Fiera Milano"

Sono 10 i pazienti ricoverati all'ospedale Covid allestito all'interno della Fiera di Milano. Lo ha detto Gallera, in audizione in commissione regionale Sanita'. La struttura ha tre moduli con capienze diverse, "uno da 53 posti letto, un da 104 posti letto in fase di collaudo e consegna e un modulo C da ulteriori 48 posti letto previsto per maggio", ha spiegato Gallera. Quest'ultimo, ha aggiunto, "stiamo valutando come adattarlo, se tutto a terapia intensiva o in maniera piu' versatile". L'assessore ha poi spiegato che con lo "scarico" delle terapie intensive "stiamo immaginando e organizzando anche il ritorno alla vocazione ordinaria di alcune aree che erano state trasformate in terapie intensive". In questa prospettiva l'Ospedale in Fiera cosi' come quello degli Alpini a Bergamo saranno "a disposizione" di tutti gli ospedali lombardi.