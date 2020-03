Coronavirus, gara Consip flop. Ira di Regione Lombardia: "Facciamo da noi"

Video-riunione ad alta tensione ieri tra il commissario all'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri da una parte e i rappresentanti di tre Regioni, tra i quali l'assessore lombardo Davide Caparini dall'altra. Anzi, una vera e propria rissa verbale, secondo alcune ricostruzioni giornalistiche che poggiano sugli audio della seduta, nata dall'esasperazione dei governi regionali lombardo, umbro e pugliese per il mancato arrivo di approvvigionamenti fondamentali per fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Non solo mascherine, tamponi, tute, promessi da Roma e mai arrivati. Ma addirittura anche sui letti e sui ventilatori pare essere tutto in alto mare.

Come riferisce oggi Ilaria Proietti sul Fatto quotidiano di oggi, Arcuri avrebbe ammesso: "Almeno la metà dei ventilatori dealla gara Consip verrà consegnata solo alla fine dell'emergenza che, come noto, non si prevede breve". Veemente la reazione degli amministratori regionali, con Caparini che ha detto chiaro e tondo: "Voglio sapere se ci date quello che abbiamo chiesto, altrimenti mi arrangio da solo con la nostra centrale acquisti e con le donazioni dei privati. Me lo dovete dire una vota per tutte, sennò queste riunioni sono solo una seduta di psicanalisi di gruppo". Arcuri ha riconosciuto che ci sono stati problemi con la centrale acquisti della Pubblica amministrazione controllata dal ministero dell'Economia. Fino al paradosso di chiedere a Caparini, se riuscirà a procurarsi del materiale autonomamente, di acquistarne in maggior numero anche per la Protezione civile.

Boccia: "I ventilatori russi restano in Lombardia"

Ieri sera qualcosa pare essersi sbloccato, come riferisce questa mattina il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia: "Con il Commissario all'emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, abbiamo dato l'ok alla richiesta di Guido Bertolaso di lasciare in Lombardia la dotazione di ventilatori russi arrivata nei giorni scorsi". "I ventilatori - riprende - sono a disposizione della Regione Lombardia che potra' decidere se destinarli all'hub in Fiera a Milano cosi' come da richiesta di Bertolaso o ad altri ospedali del territorio. Lo abbiamo riferito al vicepresidente della Regione Lombardia Sala a Bergamo che ne ha preso atto ringraziando il governo".

Fontana: "Bisogno spasmodico di mascherine"

"Noi abbiamo una necessita' spasmodica di mascherine; e' la cosa di cui, giustamente, piu' si lamentano tutti", a partire "anche dalla nostra medicina generale", e di questo i medici di base "hanno ragione". Lo ha ribadito a MatttinoCinque, il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha assicurato che "stiamo cercando di recuperare mascherine, oltre anche a camici", "superando anche in questo caso la burocrazia". La difficolta' nel recuperarle, e' dovuta anche al fatto, ha concluso, che nel proporre questo materiale, "su cento persone che si offrono, ce ne sono 95 che sono persone poco perbene che vorrebbero truffarci".